DF espera receber novas doses de vacina contra covid-19 nesta semana

EH Edis Henrique Peres

Quarenta mil pessoas com 44 anos agendaram atendimento para vacinação - (crédito: Handout/AFP - 27/11/20)

O agendamento da vacina contra o novo coronavírus, para as pessoas a partir de 44 anos, começou no último sábado (3/7), mas as 40 mil vagas destinadas a esse público se esgotaram. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, explicou que o agendamento irá recomeçar quando o Distrito Federal receber novas doses.

“Todas as vagas disponíveis foram preenchidas e serão reabertas quando chegar novas doses. Também pode abrir novas vagas se a Secretaria de Saúde puder fazer o remanejamento de outras doses, destinadas a outras categorias, que não tenham procurado a vacina”, destacou Gustavo Rocha.

O titular da Casa Civil do DF explicou, em coletiva de imprensa desta segunda-feira (5/7), que a capital federal espera por mais uma remessa esta semana. “Há previsão de chegada e logo se confirme (as novas doses), será informado como será destinada”, pontuou.

Gustavo Rocha fez um alerta à população que, mesmo podendo se imunizar, tenta escolher o laboratório dos imunizantes. “As pessoas que ficam procurando vacinas, vão em um lugar, depois em outro, escolhendo essa ou aquela (marca), precisa saber que o vírus também a está procurando. Ele (o vírus) não quer saber se a vacina é A, B, C ou D”, ressaltou.

Gustavo Rocha disse que as doses não ficarão mais guardadas para a população que não vai se vacinar. “Quem não procura a vacina terá a sua dose remanejada para que possamos dar prosseguimento a imunização”, informou.