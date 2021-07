Associações de advogados pedem que TST retome atividades presenciais

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), o Conselho Federal da instituição (CFOAB) e a Associação de Advogados Trabalhistas do Distrito Federal (AATDF) pediram, nesta quinta-feira (8/7), que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) retome as atividades presenciais.

A corte está em regime de atividades a distância desde 20 de março de 2020, para evitar a disseminação da covid-19. As três instituições enviaram um ofício à presidente do TST, ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, com o pedido de retorno ao trabalho presencial.

No documento, os signatários citam as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para retomada gradual dos serviços presenciais no Poder Judiciário e a flexibilização das regras de isolamento social no Distrito Federal, definidas pelo Executivo local, além da "natureza essencial da atividade jurisdicional".

O texto menciona, também, a determinação de retorno dos servidores, colaboradores, empregados e estagiários distritais ao regime presencial, bem como o avanço da vacinação contra a covid-19 na capital federal. Até esta quinta-feira (8/7), 36,09% da população do DF havia tomado uma das vacinas e 12,29% completou a imunização, com reforço ou dose única.

Cuidados

As três entidades cobram que o retorno ocorra com "observância de todas as normas de saúde e vigilância sanitária, jamais se afastando de seus protocolos, especialmente no que se refere à manutenção do afastamento das atividades presenciais à magistratura, aos servidores, aos terceirizados e (profissionais da) advocacia que se encontram no grupo de risco".

Procurado pelo Correio, o TST não respondeu os questionamentos da reportagem até a última atualização deste texto. O espaço segue disponível para manifestação.