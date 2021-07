Secretaria de Saúde aplicou 23 mil vacinas contra covid-19 nesta quinta

AI Ana Isabel Mansur

As pessoas que receberam a D1 no DF somam 1.081.008, das quais 354.614 (32,8%) também tomaram a D2 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (8/7), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal aplicou 23.051 vacinas contra a covid-19. Dessas, 16.077 unidades dizem respeito à primeira dose (D1), 3.808 à D2 e 3.166 à vacina de dose única, da Janssen. As pessoas que receberam a D1 no DF somam 1.081.008, das quais 354.614 (32,8%) também tomaram a D2. Quanto à vacina de dose única, 20.685 receberam o imunizante.

Com as atualizações, 36,09% da população da capital federal tomou a D1 das vacinas e 12,29% está completamente imunizada, ou seja, tomou a D2 ou o imunizante de dose única. Se considerados os habitantes com 18 anos ou mais do Distrito Federal, as proporções sobem para, respectivamente, 47,69% e 16,25%.

No ranking de quem mais aplicou a D1, o DF aparece em 14º lugar. Em relação à aplicação de D2 e vacinas de dose única, desce para a 18º colocação. A lista considera as porcentagens das populações gerais de cada ente federativo e é feita pelo portal Coronavírus Brasil.

Boletim

Nesta quinta-feira, o Distrito Federal registrou 13 mortes em decorrência da covid-19. Entre as vítimas, estava um adolescente. Em 24 horas, foram contabilizados mais 577 casos novos, totalizando 435.982 infecções.