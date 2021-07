Homem é preso após invadir clínica de massagem e estuprar funcionária

DD Darcianne Diogo

A PCDF divulgou a foto de Josimar, pois suspeita-se que ele esteja envolvido em outros crimes semelhantes ao longo desse ano - (crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) cumpriram, no final da tarde dessa quinta-feira (8/7), mandado de prisão temporária contra um homem, de 29 anos. Josimar Fernandes de Oliveira é acusado de estuprar uma funcionária dentro de uma clínica de massagem, na 502 Sul, e roubar o dinheiro e celulares das funcionárias.

O crime aconteceu por volta das 14h dessa quarta-feira (7/7). Segundo as investigações, o homem entrou na clínica, se passando por cliente. Com uma faca e um simulacro de arma de fogo, ele anunciou o assalto, roubou o dinheiro e celulares das duas funcionárias, que estavam sozinhas no momento da ação.

Simulacro de arma de fogo apreendido pela PCDF (foto: PCDF/Divulgação)

Após cometer o roubo, o homem estuprou uma das mulheres. Durante as diligências, os policiais localizaram o autor em São Sebastião. Com ele, a polícia apreendeu o simulacro utilizado no crime e um celular produto de furto, motivo pelo o qual também responderá por receptação. “Durante os 20 dias da prisão temporária dele, iremos finalizar as investigações, encaminhando o suspeito ao Instituto de Pesquisa e DNA Forense para coleta de material genético, além de ser submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas”, detalhou o delegado-adjunto da 1ª DP, Maurício Iacozzilli.

De acordo com o delegadoo, com a conclusão das investigações será pedido a conversão da prisão temporária em preventiva. A PCDF divulgou a foto de Josimar, pois suspeita-se de que ele esteja envolvido em outros crimes semelhantes ao longo desse ano.