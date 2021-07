Dona de chácara de Brazlândia foi amordaçada antes de ser estuprada

DD Darcianne Diogo

A mulher estuprada por um homem na madrugada dessa terça-feira (6/7) foi amordaçada. O crime aconteceu em Curralinho, região do Núcleo Rural de Brazlândia. Em entrevista ao Correio, o enteado da vítima, o professor G.C, 53, contou que recebeu uma ligação da madrasta, 57 anos, por volta das 2h relatando a situação e pedindo ajuda.

O criminoso chegou na chácara à pé. Segundo o relato do familiar, o homem arrombou a porta com um ferro, invadiu a residência com um facão e foi direto ao quarto onde dormiam a mulher e o marido, um idoso de 75 anos. "Ele a amordaçou e cometeu o estupro. Meu pai sofreu um AVC há um tempo e não consegue levantar da cama, então permaneceu deitado. A família está completamente abalada", disse.

O homem permaneceu na residência por cerca de 30 minutos. Após cometer o abuso, ele roubou o botijão de gás que estava na cozinha, leite, linguiça, cerveja e produtos de limpeza, como detergente. Levou, ainda, o carro do casal, um Prisma de cor prata. "Nunca tinha acontecido uma situação como essa por aqui. Todos os moradores se conhecem e é muito raro acontecer um crime desse potencial nessa região", contou o enteado.

A mulher passou por exame no Instituto de Medicina Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso. Segundo o delegado-adjunto da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), Ronney Teixeira, as investigações estão em andamento para identificar o autor. "Não descartamos a participação de mais pessoas no crime ", finalizou.