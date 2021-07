CM Cibele Moreira

O frio registrado nas madrugadas e noites do Distrito Federal deve se intensificar nos próximos dias. Para o fim de semana, a miníma pode chegar a 8°C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (9/7), os termômetros registraram 10°C nas primeiras horas do dia.

A máxima pode chegar a 28°C no período mais quente do dia. A umidade relativa do ar varia entre 85% e 20%. De acordo com a Defesa Civil, o Distrito Federal entrou em estado de alerta devido à baixa umidade. A classificação se dá quando a umidade relativa entre 12% e 20% por três dias consecutivos.

Neste período, é recomendado a maior ingestão de líquido, principalmente na parte da tarde quando a temperatura sobe e a umidade cai. Além disso, é bom aplicar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento. E evitar fazer atividade física no período entre 10h e 17h.

Frio recorde

No primeiro dia do mês, o Distrito Federal bateu um novo recorde com a manhã mais fria do ano. Nas primeiras de 1º de julho, os termômetros do Gama e de Planaltina chegaram a registrar 5ºC. A sensação térmica chegou a 1ºC devido a alta umidade registrada na madrugada. No Plano Piloto, a mínima foi de 8°C.