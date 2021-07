SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Cerca de 21 mil doses da vacina Pfizer chegaram ao Distrito Federal. O Avião Solidário da Latam que carregava as doses pousou no Aeroporto de Brasília na quinta-feira (8/7), um dia antes do esperado. Os imunizantes já estão na Rede Central de Frio da Secretaria de Saúde.

As vacinas serão utilizadas para o início da imunização das pessoas com 41 anos ou mais. Além disso, o GDF ainda espera receber mais 11.600 doses de CoronaVac entre sexta-feira (9/7) e sábado (10/7).

O agendamento para esse novo público será aberto a partir das 10h deste sábado. A Secretaria de Saúde ainda não antecipou quantas vagas estarão disponíveis. O agendamento pode ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br.