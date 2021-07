SS Samara Schwingel

Ampliação da vacinação será feita com doses que devem chegar ao DF nesta sexta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na tarde desta quinta-feira (8/7), a ampliação da vacinação contra a covid-19 para pessoas com 41 anos. O agendamento será aberto neste sábado (10/7), a partir das 10h.

O agendamento pode ser feito pelo site www.vacina.saude.df.gov.br. Segundo o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, o DF espera receber mais doses de vacinas nesta sexta-feira (9/7). Porém, o secretário não detalhou a quantidade a ser recebida.

Há uma semana, o governo do DF acatou uma decisão do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) e passou a ampliar a campanha de imunização apenas pela faixa etária. Grupos profissionais só serão incluídos a partir de recomendação do Ministério da Saúde.