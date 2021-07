Covid-19: Hospitais públicos do DF têm 73% dos leitos UTI ocupados

JM Jéssica Moura

A rede privada segue a tendência da ocupação dos hospitais públicos, com 78,97% dos leitos de UTI ocupados - (crédito: Michael Dantas/AFP)

A lotação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para tratar os casos de pacientes mais graves acometidos pela covid-19 tem se mantido estável ao longo da semana. Na manhã desta sexta-feira (9/7), 73,02% dos leitos estavam ocupados, segundo informa o painel InfoSaúde.

Das 422 vagas mobilizadas pela secretaria de Saúde, 138 estão preenchidas e 51 continuam livres para receber novos pacientes. No entanto, 233 leitos estão bloqueados.

A maior parte dos pacientes internados têm entre 18 e 60 anos. No total, são 131 nessa faixa etária. Entre essa população, a vacinação completa ainda não avançou tanto: de 65 a 69 anos, 66,7% receberam as duas doses de imunizantes que aumentam a proteção contra o coronavírus. De 60 a 64 anos, essa proporção é de apenas 6,7%. De 55 a 44 anos, essa taxa não chega a 1% entre os grupos etários.

Já entre quem tem mais de 70 anos, praticamente todos já tomaram o reforço. Nesta quinta-feira (8/7), o governo baixou a idade para vacinação para 41 anos.

Entre os idosos, são 32 pacientes internados com mais de 60 anos. No caso das crianças, apenas cinco dos hospitalizados tinham até 17 anos de idade. Com isso, a taxa de ocupação dos leitos adultos é a mais elevada: 77,78%. Em relação aos leitos pediátricos, essa proporção é de 30%, e quanto aos neonatais, 25%.

Lista de espera

Enquanto isso, sete pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de infecção pelo coronavírus esperam na fila para serem alocadas em uma dessas vagas de UTI.

Pandemia

Desde o início da pandemia no ano passado até a manhã desta sexta, 435.981 casos da doença foram confirmados no DF. Ao todo, 9.344 pessoas morreram em decorrência da infecção na capital federal.

Hospitais privados

A rede privada acompanha a tendência da pública. Nessas unidades de saúde, a ocupação dos leitos adultos é de 78,97%. Com isso, há ainda 43 vagas para esses pacientes. Os hospitais particulares contam com 270 leitos para pacientes com covid-19, sendo dois para crianças. No momento, não há pacientes internados nos leitos pediátricos.