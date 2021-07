JP Juliana Pimentel*

Na manhã desta sexta-feira (9/7), um acusado de integrar uma associação criminosa foi preso por policiais da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF). O grupo é especializado em roubos a residências no Distrito Federal e utilizava uniformes policiais durante assaltos. No último dia 29 de junho, outros três integrantes também foram presos preventivamente.

Em janeiro de 2021, os criminosos realizaram um roubo na Vila Telebrasília mediante grave ameaça de arma de fogo. Foram subtraídos maquinários de polimento, caixas de ferramentas e uma pistola Glock G17. Na ocasião, as vítimas foram amarradas com lacres plásticos. As apurações indicam que o veículo utilizado nesse crime foi roubado no dia 15 de dezembro de 2020, no Setor Habitacional Arniqueiras/DF.

Segundo a delegacia, o grupo também roubava veículos que eram vendidos para outros criminosos e usados em assaltos. Após o roubo dos carros, o próprio grupo promovia a adulteração dos sinais identificadores.

Todos os quatro criminosos possuem antecedentes e envolvimento em outros crimes de roubo, tráfico de drogas, latrocínio e homicídio. Um deles já se envolveu em pelo menos cinco assaltos.

A ação policial deu cumprimento a mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Brasília.

