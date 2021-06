PCDF prende trio ligado a roubos a residências no DF

CB Correio Braziliense

Na manhã desta terça-feira (29/6), a Divisão de roubos e Furtos da Polícia Civil do Distrito Federal (DRF/Corpatri) prendeu preventivamente três pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa voltada para a prática de roubos a residência na capital federal. Todos do trio possuem antecedentes criminais com envolvimento em roubo e tráfico de drogas. Um deles já se envolveu em, pelo menos, cinco assaltos.

Os acusados foram presos preventivamente em cumprimento a mandados expedidos pelo Juiz da 3ª Vara Criminal de Brasília. Segundo as investigações, eles estão envolvidos em um roubo ocorrido em janeiro de 2021, na Vila Telebrasília. Na época, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, eles levaram maquinários de polimento, caixa de ferramentas e um cofre contendo uma pistola Glock G17.

Além disso, na ocasião, as vítimas foram amarradas com lacres plásticos. A Corpatri apurou que o trio roubou o veículo utilizado nesse crime em 15 de dezembro de 2020, no Setor Habitacional Arniqueiras/DF. “O aprofundamento das investigações ainda apontou que o grupo também roubava veículos que eram vendidos para outros criminosos e usados em assaltos. Após o roubo dos carros, o próprio grupo promovia a adulteração dos sinais identificadores”, conta o delegado Diego Castro, da DRF/Corpatri.

Durante a operação, foram cumpridas buscas em Valparaíso de Goiás, Samambaia e Núcleo Bandeirante. Na casa de um dos alvos, em Valparaíso, foi apreendida uma pistola .380, com munição.