Encontro regional do Connected Smart Cities & Mobility será em Brasília

JP Juliana Pimentel*

(crédito: Foto reprodução: Connected Smart Cities)

Na manhã de terça-feira (13/7), é a vez de Brasília receber o encontro regional do Connected Smart Cities & Mobility. A capital do Brasil faz parte da agenda de pré-eventos regionais, que acontecem desde fevereiro, para que governo, entidades e empresários possam debater ideias e pensar projetos no contexto das Smart Cities. As discussões dos encontros regionais focam 11 eixos temáticos, que devem avaliar a mobilidade, o urbanismo, o meio ambiente, a educação, a saúde, a segurança, a energia, o empreendedorismo, a tecnologia e inovação, a governança e a economia, priorizando sempre a realidade local.

Com o objetivo de discutir iniciativas de cidades inteligentes em contextos nacional e regional, o Connected Smart Cities & Mobility realiza uma série de eventos em 2021 contemplando as 27 capitais do país. A iniciativa reúne especialistas e acontece ao vivo, em formato virtual. A principal pauta é apresentar o Plano de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes para Brasília, com base em dados registrados no Ranking Connected Smart Cities. Para receber o link de acesso via e-mail, e conferir a programação completa, o interessado deve inscrever-se previamente no site do evento.

A capital federal ocupa a 8ª posição do Ranking, é a 1ª mais bem posicionada no recorte da Região Centro Oeste e a 5ª colocada entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, de acordo com o estudo. Brasília ocupa a 2ª posição no recorte de Mobilidade, sendo a melhor colocada no Centro Oeste, e fechou 2020 com o total de 553,95 km de ciclovias, passando assim São Paulo, que até então era a cidade com o maior número de km em ciclovias.

Outro destaque de Brasília está no principal eixo normalmente atrelado às smart cities, a Tecnologia e inovação. A capital do país ocupa a 9ª posição deste eixo no Ranking Connected Smart Cities; e está na 1ª posição na região Centro Oeste, e na 8ª posição entre as cidades com mais de 500 mil habitantes.

O evento nacional, que acontece entre os dias 1 e 3 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, fecha o ciclo dos encontros regionais do Connected Smart Cities & Mobility 2021. "Somos a principal plataforma do ecossistema de cidades inteligentes e mobilidade urbana no Brasil e fomentar esse tema da forma mais abrangente faz todo o sentido para o nosso trabalho. Os encontros e outras atividades permitem que o debate e as boas práticas para as cidades e a mobilidade urbana alcancem mais municípios. Para tanto, contamos com o envolvimento dos vários atores com atuação no desenvolvimento mais sustentável das cidades", disse Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities & Mobility.

Brasília no Ranking

Além dos resultados gerais, o Ranking Connected Smart Cities & Mobility traz análises dos eixos temáticos, permitindo uma visão regional do Brasil, considerando o porte de municípios com mais de 500 mil habitantes. Para Willian Rigon, diretor da Urban Systems, e responsável pelo Ranking Connected Smart Cities, a cidade de Brasília tem indicadores muito positivos de acesso à rede de distribuição de água, próximo de 99%. Brasília, assim como outras capitais brasileiras, ainda precisa melhorar em indicadores de atendimento e tratamento de esgoto, embora apresente índices superiores à média brasileira.

Palestrantes Encontro Regional

Para palestrar nesse encontro regional estão confirmadas as presenças de Leonardo Reisman, Diretor de Negócios, Ciência, Tecnologia e Inovação da Biotic; Valter Casimiro, Secretário de Estado, Transporte e Mobilidade do Distrito Federal; Paulo Roberto de Morais, Presidente da Codese do Distrito Federal; Luciano Cunha de Sousa, Subsecretário de Tecnologia e Cidades Inteligentes do Distrito Federal; Carlos Eduardo Cardoso, Responsável e-city da Enel X; Fabrício Costa, Executivo de Vendas da Signify; Evandro Roveran, Sales District Management da Bosch, Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Connected Smart Cities & Mobility e Willian Rigon, Diretor e Sócio da Urban Systems Brazil.

Todos os indicadores do Ranking Connected Smart Cities 2020 estão disponíveis em: https://conteudo.urbansystems.com.br/csc_urban_atual

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel