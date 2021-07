Secretaria divulga lista de professores do DF aptos a se vacinar neste sábado

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal divulgou, nesta sexta-feira (9/7), a lista dos professores selecionados para se imunizar no sábado (9/7). Ao todo, serão 4.175 profissionais, atendidos em quatro pontos de aplicação das doses. A vacinação da categoria ocorre por etapas. Por enquanto, é a vez dos que trabalham na educação básica.

O primeiro grupo é o dos profissionais da educação infantil; em seguida, estão os educadores de anos iniciais do ensino fundamental; professores dos anos finais dos ensinos fundamental e médio vêm na sequência.



Os gestores, por estarem em trabalho presencial desde o início da pandemia, recebem atendimento na primeira etapa do plano. Confira a lista completa pelo site: educacao.df.gov.br/plano-de-vacinacao-da-educacao.



Para facilitar o processo de aplicação das doses, a Secretaria de Saúde do DF definiu locais exclusivos para atendimento dos educadores. Confira a distribuição entre os postos — todos contam com drive-thru: