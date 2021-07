Covid-19: professores e 2ª dose terão pontos exclusivos de vacinação neste fim de semana

EH Edis Henrique Peres

(crédito: MARTIN BUREAU / AFP)

Durante este fim de semana, aproximadamente 10 mil brasilienses deverão voltar aos pontos de vacinação para receber a segunda dose do imunizante contra a covid-19. No sábado e no domingo haverá pontos exclusivos para quem vai tomar a dose de reforço. Neste mês serão aplicados a segunda dose (D2) tanto para os pacientes que receberam a AstraZeneca, em abril, como para quem se vacinou com a CoronaVac, em junho.

Os profissionais de educação da rede pública, convocados pela Secretaria de Educação, também terão pontos exclusivos para receberem a dose da vacina. Os professores, geralmente, recebem a vacina Janssen, aplicada em dose única.

Desde o começo da campanha, em 19 de janeiro, 1.081.008 pessoas foram vacinadas com a D1 e 354.614 com a D2. Outros 20.685 receberam a dose única da vacina.

Confira os pontos de vacinação

Exclusivo para professores (sábado e domingo)

Estacionamento 12 do Parque da Cidade (drive-thru)

Torre de TV (drive-thru)

Sesc Ceilândia (drive-thru)

Taguaparque (drive-thru)

Exclusivo para a segunda dose

Sábado

Sesi Gama (drive-thru)

UBS 1 Guará (pedestre)

UBS 7 Ceilândia (pedestre)

UBS 1 Taguatinga (pedestre)

UBS 1 Sobradinho 1 (pedestre)

Praças dos Cristais (drive-thru 18h às 23h)

Domingo