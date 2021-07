Com umidade em queda, sábado (10/7) terá predomínio de névoa seca no DF

JM Jéssica Moura

O frio deste inverno não dá trégua aos brasilienses: este sábado (10/7) será mais um dia de céu claro. Depois de uma madrugada gelada, quando foram registrados apenas 10ºC, à tarde, a temperatura aumenta, mas nem tanto: a máxima pode chegar aos 27º C, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Outro índice que segue alarmante é a umidade: as taxas estão cada vez mais em queda, como é típico da estação. Neste sábado, oscilam de 75% a 20%. Até esse nível mínimo, a Organização Mundial de Saúde classifica como estado de atenção, em que a recomendação é evitar a exposição ao sol.

"E água direto mesmo", aconselha o meteorologista Mamedes Melo. Sem sinal de precipitações e com os baixos níveis de umidade, a névoa seca também predomina do céu da capital federal. "Névoa seca é poluição mesmo, é poeira no ar. A gente vai ver uma tonalidade meio marrom, isso que dá esse pôr do sol bonito", frisou.

No domingo (11/7), a previsão é de que as temperaturas caiam ainda mais, assim como a umidade. Isso porque há uma massa de ar seco que atua sobre a região Centro-Oeste. "A tendência é continuar assim durante toda a semana que vem", ressalta Melo.