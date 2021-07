Covid-19: em meia hora, todas as 21 mil vagas abertas para vacinação são preenchidas

JM Jéssica Moura

A corrida por uma dose de vacinas contra a covid-19 foi grande neste sábado (10/7). Em pouco menos de 30 minutos, todas as vagas disponibilizadas pela Secretaria de Saúde (SES-DF) para pessoas com 41 anos foram preenchidas. Pela página de agendamento, vacina.saude.df.gov.br, ainda restam vagas para as mulheres grávidas e puérperas.

Segundo a secretaria de Saúde, a página da vacinação teve recorde de acessos simultâneos. Ao todo, em 28 minutos, 20.992 agendamentos foram realizados. Na quinta-feira (9/7), o Distrito Federal recebeu uma nova remessa de 21 mil vacinas da Pfizer e outras 11,6 mil doses de Coronavac, o que permitiu a ampliação do público-alvo da campanha.

A imunização para quem tem 41 anos ou mais e conseguiu agendar a vacinação começa na segunda-feira (12/7). A ampliação da vacinação do grupo de 44 anos e a inclusão das pessoas com 43, 42 e 41 anos ocorreu na última quarta-feira (8/7).

Desde às 10h, o site da secretaria de Saúde estava fora do ar, mas a página da vacinação funcionava sem problemas. No entanto, houve relatos pontuais pelas redes sociais de pessoas que não conseguiram acessar o site por conta da lentidão e erros no sistema.

