Homem esfaqueia duas pessoas e tenta ferir outra na Estrutural

DD Darcianne Diogo

A ocorrência foi registrada na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que apura a motivação do crime - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ferir duas pessoas com uma faca e tentar machucar outra, no Conjunto 4 da Quadra 3 do Setor Norte da Estrutural. O crime aconteceu nesse sábado (10/7).

Policiais militares patrulhavam na região administrativa, quando avistaram um homem correndo com um facão atrás de outro rapaz na tentativa de esfaqueá-lo. Os militares detiveram o suspeito e retiraram a faca da mão dele. Durante a revista, a equipe constatou que o homem portava outro facão na cintura.

Antes de ser detido, o suspeito feriu outro rapaz e a mulher dele, que foram encaminhados com ferimentos leves ao Hospital Regional do Guará. Segundo a PMDF, o homem tentou esfaquear uma terceira pessoa, que conseguiu fugir. Preso, o homem responderá por tentativa de homicídio e lesão corporal. A ocorrência foi registrada na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), que apura a motivação do crime.