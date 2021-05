PCDF prende suspeito de dupla tentativa de homicídio em Ceilândia

LP Luana Patriolino

O suspeito atirou em um grupo após uma discussão durante a festa - (crédito: Adauto Cruz/CB/D.A Press - 26/11/11)

A Polícia Civil do Distrito Federal está perto de elucidar uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na tarde de domingo (16/5), na QNM 22 de Ceilândia Norte. De acordo com as investigações, conduzidas pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), o suspeito estava em uma festa quando uma das vítimas teria urinado na roda de seu carro. A situação provocou uma briga entre os envolvidos, mas foi apaziguada no local.



No entanto, o autor deixou a festa dirigindo e voltou cerca de 10 minutos depois com uma arma de fogo. Ele efetuou disparos contra o grupo envolvido na confusão. Uma das vítimas encontra-se internada em estado grave, e a outra corre o risco de perder os movimentos das pernas. O suspeito tem diversas passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Ele foi preso na madrugada desta segunda-feira (17/5), na casa de um parente, que também acumula antecedentes pelos mesmos crimes.



O delegado-chefe da 15ª DP, Antônio João Dimitrov, afirma que os investigadores conseguiram descobrir a motivação e todos os passos do criminoso. “A polícia prendeu ontem mesmo em flagrante o autor dos disparos. Já sabemos exatamente o motivo, quem estava com ele, o que aconteceu antes e agora estamos para concluir e mandar para a Justiça”, destaca. “Uma briga por um motivo totalmente banal. Isso desencadeou a ira dele que saiu, pegou arma, voltou e saiu atirando contra os indivíduos”, diz Dimitrov.



Durante a prisão, foram apreendidos cerca de R$ 6 mil, em espécie, e centenas de papelotes plásticos utilizados para acondicionar entorpecentes. O homem será encaminhado nesta segunda-feira para a audiência de custódia com a Justiça.