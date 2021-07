Mais de 4 mil pessoas são vacinadas contra a covid-19 nesse sábado no DF

DD Darcianne Diogo

(crédito: JACK GUEZ / AFP)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vacinou, nesse sábado (10/7), mais de 4 mil pessoas contra a covid-19. Hoje, o público com faixa etária a partir de 41 anos pôde agendar a imunização. Em menos de meia hora, todas as 21 mil vagas abertas para essa faixa etária foram preenchidas.

Desde o começo da campanha, o Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu 1.862.910 doses das vacinas e imunizou, até o momento, 1.438.184 pessoas com a primeira e a segunda doses (D1 e D2). Outras 30.136 receberam dose única (DU) da Janssen, da Johnson & Johnson.

Nesse sábado, 1 mil pessoas foram vacinadas com a primeira aplicação, 721 com a segunda com o reforço e 2.397 com a DU, totalizando 4.118 pessoas. O grupo prioritário é formado por professores, profissionais da saúde, pessoas com e sem comorbidades, além das grávidas, puérperas, população privada de liberdade, rodoviários, etc. Desses, os trabalhadores da área da saúde ocupam o primeiro lugar com o maior número de pessoas vacinadas (272.113 com a primeira e segunda dose e dose única). Em segundo lugar, aparece o público com comorbidade: desses, já foram vacinadas 203.861 pessoas.