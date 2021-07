Covid-19: Leitos públicos de UTI para adultos estão 77% ocupados no DF

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Arquivo)

Na manhã deste domingo (11/7), os leitos adultos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) separados para covid-19 estão 77,14% ocupados na rede pública de saúde do Distrito Federal. A taxa de ocupação nos hospitais particulares é de 77,32%. Os dados são da última atualização da Secretaria de Saúde (SES-DF), feita às 7h40 deste domingo (11/7).

Nas unidades públicas, os leitos de UTI pediátricos e neonatais separados para a doença estão, respectivamente, 20% e 37,5% tomados. As duas camas pediátricas para covid-19 disponíveis na rede particular estão livres.

No total, os hospitais privados do DF têm 195 leitos de UTI operacionais para a doença, dos quais 46 estão desocupados. Na rede pública, as camas em funcionamento totalizam 193 e dessas, 54 estão vagas.

Unidades

Do total de leitos da Secretaria de Saúde, 67 são contratados de quatro hospitais particulares — São Mateus, Daher, São Francisco e Home — e do Hospital Universitário de Brasília (HUB), ligado ao Ministério da Educação.

Dos 22 hospitais usados pela SES-DF para covid-19, incluídos os contratados, dois estão com as camas de UTI separadas para covid-19 100% ocupadas; três estão com a ocupação acima de 80; e 14 estão com os leitos 50% tomados. O restante está com a taxa entre 5% e 44%.

A rede particular com UTI covid-19 é integrada por 17 hospitais, dos quais nove não tem nenhum leito de unidade intensiva para a doença disponível.

De acordo com a última atualização epidemiológica, da noite desse sábado (10/7), 599 novos casos de covid-19 foram registrados em 24 horas no DF. O total de pessoas infectadas chegou a 437.248, dos quais 421.026 estão recuperadas da doença (96,3%). Com mais 13 mortes notificadas, a capital federal soma 9.370 vidas perdidas desde o começo da pandemia.