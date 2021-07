Covid-19: Cronograma de vacinação de presos do DF é divulgado

RM Rafaela Martins

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press. )

O cronograma de vacinação contra a covid-19 das pessoas privadas de liberdade do Distrito Federal foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), na última sexta-feira (9/7). A juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP-DF), recebeu o calendário dos custodiados em Unidades Penais. O Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde inclui presos entre os grupos prioritários.

A magistrada comunicou as datas para a administração do TJDFT, órgãos de execução penal, comissões de direitos humanos da Câmara Legislativa (CLDF) e dos Deputados e Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (CDPDDH).

A decisão faz parte do procedimento aberto pela juíza com objetivo de monitorar a evolução da covid-19 no sistema prisional. Por ser dose única, presidiários receberão a vacina da Janssen.

O cronograma de vacinação dos detentos alocados no Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM) será posteriormente encaminhado à VEP-DF, de acordo com informações colhidas pela juíza junto à Gerência de Saúde Prisional.

Cronograma