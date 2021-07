"Vamos diminuir", diz secretário de Saúde do DF sobre intervalo entre doses de vacinas

AI Ana Isabel Mansur

O secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, adiantou ao Correio, neste domingo (11/7), que o intervalo de aplicação entre as duas doses das vacinas contra a covid-19 vai ser reduzido no DF.

De acordo com o chefe da pasta, o Comitê de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 vai decidir os detalhes da nova recomendação — como quem será contemplado, a partir de quando a determinação passará a valer e como ficará a abertura de novos públicos para a D1 — nesta semana.

O grupo fará o anúncio nos dias posteriores à deliberação. O intervalo passará a ser de 60 dias entre a D1 e a D2 dos imunizantes da AstraZeneca e da Pfizer/BioNTech. Atualmente, as aplicações são administradas com espaço de 12 semanas.

O secretário ressaltou, no entanto, que o novo prazo respeitará as indicações de produção. "Usaremos o que estiver liberado em bula, com autorização dos fabricantes." Osnei Okumoto espera apoio do Ministério da Saúde para cumprir a decisão, uma vez que o envio de doses é feito aos entes federativos pela pasta.

Outros estados já diminuíram o espaço entre as doses. Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina decidiram antecipar a aplicação da D2 dos imunizantes. Goiás tem adiantado a segunda dose de forma não oficial e São Paulo está estudando aderir à medida.