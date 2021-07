CM Cibele Moreira

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem, 27 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (12/7) após matar um homem de 43 anos a facadas em Arniqueira. Em depoimento à Polícia Civil, o acusado informou que foi surpreendido pela vítima, que estava com uma faca na mão. Ao se defender, ele deu três facadas no homem, que não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrências, registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), os dois haviam discutido na noite anterior em razão de uma máquina de roçadeira. O jovem informou aos policiais que a vítima não queria utilizar a máquina, e ele não concordava com isso.

Por volta da meia noite, o homem retornou à casa do acusado e iniciou uma outra discussão por conta desse desentendimento. O rapaz conta que foi tomar banho para se deitar e, quando saiu, foi surpreendido pela vítima que estava com uma faca e foi para cima dele.

Após luta corporal, o jovem de 27 anos pegou a faca e desferiu três facadas no homem, que caiu dentro do quarto. A Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionados para esta ocorrência. Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram a vítima sem vida.

O acusado de cometer o crime do homicídio apresentava corte nas duas mãos e foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) pela PMDF. Depois de receber atendimento médico, os policiais o encaminharam para a Central de Flagrantes da 21ª Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. Ele se encontra preso. A 21ª DP investiga o caso.