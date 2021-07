CB Correio Braziliense

Cada creche deverá receber cerca de 396 crianças - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 4/3/16)

O Governo do Distrito Federal anunciou recentemente a construção de cinco novas creches nas cidades de Ceilândia, Gama, Planaltina e Recanto das Emas. Cada unidade receberá, por dia,cerca de 396 crianças de 0 a 5 anos.

As cinco unidades custarão mais de R$ 20 milhões e a construção vai gerar cerca de 600 novos empregos. O investimento do governo em cada uma é entre R$ 3,8 milhões e R$ 6 milhões e os recursos vêm da Secretaria de Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Os modelos das unidades serão desenvolvidos pela FNDE e o projeto visará as necessidades de desenvolvimento da criança, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Com capacidade de receber crianças nos turnos matutino, vespertino e noturno, as creches são destinadas à faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

Além destas cinco novas unidades, o GDF pretende construir mais creches. Quatro já estão em processo de licitação na Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que é a responsável pela contratação das empresas, e os investimentos também serão desembolsados pela FNDE.