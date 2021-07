CM Cibele Moreira

A Saúde espera receber mais doses das vacinas para poder realizar a antecipação - (crédito: MINERVINO JUNIOR / D.A Press )

A redução no intervalo das doses de vacinas contra a covid-19 no Distrito Federal iniciará por quem recebeu a AstraZeneca. Os detalhes de como ocorrerá essa imunização antecipada e quais grupos serão contemplados com essa medida serão definidos em reunião neste segunda-feira (12/7). De acordo com o coordenador do Comitê de Vacinação e subsecretário de Vigilância em Saúde, Divino Valero, o prazo mínimo estabelecido pelos fabricantes entre a D1 e D2 de 60 dias será respeitado.

O anúncio da antecipação foi feito pelo secretário de Saúde, Osnei Okumoto, neste domingo (11/7). De acordo com o chefe da pasta, o intervalo de aplicação das vacinas da Pfizer e AstraZeneca serão reduzidos. No entanto, o Distrito Federal não tem estoque suficiente para atender à demanda neste primeiro momento.



"No próximo mês vamos receber uma grande quantidade de doses, o que vai permitir a antecipação da segunda dose, seguindo uma data definida, e a ampliação de novos grupos", explica Divino Valero. "A princípio, a ideia era reduzir o intervalo das doses dos professores que receberam a AstraZeneca no início de maio", destaca o subsecretário de Vigilância em Saúde.

Veja o que está definido:

Quem completou os 90 dias entre as duas doses neste mês de julho receberá a segunda dose normalmente nos pontos de vacinação do Distrito Federal.

A antecipação da 2ª dose deverá obedecer o intervalo mínimo de 60 dias entre a D1 e D2.

Devido ao estoque disponível no Distrito Federal, a antecipação da 2ª dose iniciará por quem recebeu a vacina da AstraZeneca.

Até o momento, não há definido um calendário de vacinação com a redução do intervalo das duas doses.

É possível que os professores que receberam a primeira dose da AstraZeneca, no início de maio, recebam a segunda dose antes dos 90 dias estabelecidos inicialmente.

A antecipação seguirá um critério que será definido em reunião nesta segunda-feira (12/7).

Quem recebeu a 1ª dose da Pfizer, neste primeiro momento, não terá o intervalo da aplicação da D1 e D2 reduzida.