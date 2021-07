Agências do trabalhador oferecem 509 vagas de emprego nesta segunda

CB Correio Braziliense

Há vagas com salários de até R$ 4 mil -

As Agências do Trabalhador do DF oferecem 509 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (12/7). Para quem está procurando o primeiro emprego, estão disponíveis 268 vagas. As outras 241 oportunidades exigem experiência profissional. Os salários variam de R$ 1,1 mil até R$ 4 mil, além dos benefícios.

São ofertadas duas vagas para maître com salário de R$4 mil mais os benefícios. Para se candidatar, é necessário comprovar experiência e ter ensino médio completo. Também são oferecidas 15 oportunidades de trabalho para ladrilheiro. O salário é de R$ 3,5 mil, mais benefícios. A vaga exige ensino fundamental incompleto e não é preciso ter experiência comprovada.

Além dessas oportunidades, há 30 vagas para vendedor pracista e 30 para promotor de vendas. Para ambos, não é necessária comprovação de experiência e os candidatos devem ter ensino fundamental completo. Os salários são de R$1,1 mil e R$ 1.350, mais benefícios, respectivamente.



Outras vagas

São 93 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). A maioria das oportunidades é para as funções de ajudante de obras, atendente de marketing, auxiliar operacional de logística, enfermeiro, motorista de ambulância e técnico em enfermagem. Cada uma dessas ocupações oferece 10 vagas, com salários entre R$ 1,1 mil e R$ 2.124,87, além dos benefícios.

Para aqueles que se interessarem por alguma vaga ou que desejarem saber mais informações, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.