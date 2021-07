CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal anunciaram, nesta sexta-feira (9/7), novas vagas de empregos com ou sem experiência. O destaque do dia é para o setor de saúde e beleza e a remuneração é de R$ 13 a hora e R$ 1.124,87 por mês, mais benefícios.

Para aqueles que procuram uma vaga de emprego mas não possuem experiência profissional, nas agências há vagas disponíveis para supervisor de manutenção de veículos de passeio, técnico automotivo e alinhador de direção. Os salários são de R$ 1,1 mil a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

No setor de saúde e beleza, há uma oportunidade para ajudante de cabeleireiro para quem estuda visagismo, quatro para esteticistas com nível superior em estética, a mesma quantidade para massoterapeuta e uma para preparador físico. Além dessas, são 20 vagas divididas igualmente para enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nestas áreas, a remuneração fica entre R$ 13 a hora e R$ 1.124,87 por mês, mais benefícios.

Dos 495 postos de emprego para esta sexta-feira (9/7), os profissionais com mais vagas abertas são serralheiro (43), vendedor (35), empregado doméstico e diarista (32), ajudante de obras (30), promotor de vendas (30), açougueiro (25), ladrilheiro (17) e pedreiro (16). Os salários variam entre R$ 140 o dia e R$ 3,5 mil mensais, mais benefícios.

Para aqueles que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.



* Com informações da Agência Brasília