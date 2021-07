Divulgada a lista dos últimos indicados ao Parque dos Ipês

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) divulgou, nesta segunda-feira (12/7), a lista com os 125 últimos indicados para o empreendimento Parque dos Ipês – Crixá V, localizado em São Sebastião, e mais 35 candidatos para a listagem reserva. A data do sorteio para definir andares e números dos apartamentos será divulgada em breve no portal e nas redes sociais da companhia.

O empreendimento é destinado aos candidatos da faixa de renda 1 (até R$ 1,8 mil). As unidades habitacionais são de 47,65m² e 47,75m² e possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O condomínio conta com estacionamento, área de lazer, centro comunitário e escola pública. É uma moradia digna com qualidade de vida para as famílias do DF. Confira aqui a lista das pessoas indicadas.

Financiamento

O empreendimento foi construído em área do GDF e financiado com empréstimos feitos pela Caixa Econômica Federal. O valor de cada unidade, de R$ 96 mil, foi financiado a prestações mensais de R$ 90, capazes de atender famílias com pouca renda em situação de vulnerabilidade.

*Com informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitação