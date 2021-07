Licenciamentos beneficiam escolas de três regiões do DF

CB Correio Braziliense

Sobradinho será uma das regiões com escolas beneficiadas pelas obras - (crédito: Jorge Cardoso/CB/D.A Press)

A Superintendência de Licenciamento do Brasília Ambiental expediu uma sucessão de Licenças Ambientais Simplificadas (Las) para o começo de obras em estradas que dão acesso a escolas públicas. A ação visa levar asfalto às portas de todas as escolas da área rural do DF e beneficia tanto o acesso das comunidades às escolas quanto como diversos estudantes.

As vias beneficiadas são as que dão acesso à Escola Classe Catingueiro, localizada na Região Administrativa da Fercal, trecho da rodovia DF-326, que dá acesso à Escola Classe Lobeiral, localizada em Sobradinho, trecho da rodovia DF-440, também em Sobradinho, que dá acesso a Escola Classe Santa Helena, e a rodovia vicinal VC 505, que dá acesso à Escola Classe Almécegas, localizada em Brazlândia.

Com informações da Agência Brasília