Homem suspeito de estupro em Brazlândia se entrega à polícia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PCDF)

Marcos Rodrigues da Silva, 23 anos, identificado pela Polícia Civil como o autor de um estupro em Brazlândia na semana passada, se entregou à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (13/7). Desde o dia 7 de julho, ele estava foragido. Agora, está preso temporariamente e presta depoimento na 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Segundo a Polícia, na madrugada da quarta-feira passada (7/7), Marcos invadiu uma chácara em Curralinho, no Núcleo Rural de Brazlândia, e estuprou uma mulher de 57 anos. O enteado da vítima relatou aos policiais que o autor do crime arrombou a porta da casa com um pedaço de ferro e ameaçou a família com um facão.

Ele amordaçou a mulher e, depois de abusar da vítima, levou o botijão de gás da casa e roubou comida. Para fugir, levou o carro da família. O veículo foi abandonado em Taguatinga e localizado pela Polícia Militar.