CM Cibele Moreira

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Ao longo da manhã desta terça-feira (13/7), equipes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) trabalharam nos serviços de reparo à adutora que se rompeu na noite desta segunda-feira (12/7). A previsão do órgão é que os serviços de manutenção sejam concluídos às 14h.

Quem precisou acessar a Estrada Parque Taguatinga (EPTG), sentido Águas Claras — Plano Piloto, enfrentou longo congestionamento. A alça inferior do viaduto Israel Pinheiro, retorno para quem sai de Águas Claras com sentido Vicente Pires, precisou ser interditada para o serviço da Caesb. A pista na região próxima à qual ocorreu o rompimento ficou com uma faixa liberada para o fluxo de veículos no início da manhã.

Por volta das 8h, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) liberou mais uma via e os veículos estão transitando com duas faixas de rolamento. A expectativa é que o fluxo retorne à normalidade assim que os trabalhos de manutenção forem concluídos.

Ao ser questionada pelo Correio, a Caesb não soube informar os motivos do rompimento da adutora de grande porte (1000 mm) que fica na marginal da EPTG sentido Plano Piloto, e nem a quantidade de trabalhadores que estão atuando na manutenção. A companhia respondeu que as informações disponíveis são as enviadas em nota oficial.

Veja na íntegra:

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que, no início da noite de ontem (12/7), uma adutora de grande porte (1000 mm), que fica na marginal da EPTG, sentido Plano Piloto, rompeu. Equipes de manutenção fecharam a água para avaliarem a situação da adutora. Nossos técnicos continuam trabalhando no local e a previsão de conclusão dos reparos é às 14h. Não foi necessário interromper o abastecimento de nenhuma região.

Vítima fatal

Em janeiro de 2014, um outro incidente envolvendo uma adutora na EPTG deixou quatro pessoas feridas e um operário morto. O rompimento do cano ocorreu durante serviços de manutenção da adutora que havia se rompido. O trabalho estava em fase de conclusão quando o cano estourou novamente. Seis pessoas estavam dentro da estrutura da Caesb no momento do ocorrido.

Um dos trabalhadores ficou, ao menos, 15 minutos submerso. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado e retirou o homem, 36 anos, da água. Ele foi encaminhado com vida ao Hospital de Base, mas morreu na unidade de saúde após uma parada cardiorrespiratória. O acidente ocorreu próximo ao viaduto que dá acesso ao Jóquei.