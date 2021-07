Adutora se rompe, e vazamento de água derruba muro sobre carro na EPTG

PM Pedro Marra

Uma adutora da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) se rompeu, por volta das 19h30 desta segunda-feira (12/7), na altura do viaduto Israel Pinheiro. A tubulação fica na via marginal, na saída de Águas Claras, e dava acesso à Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Acionado para o local do incidente, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) informou que o rompimento do cano provocou danos ao asfalto e derrubou o muro de uma casa sobre um veículo. Apesar disso, ninguém se feriu.

A ocorrência gerou longo engarrafamento na região. Agentes do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) tiveram de controlar o tráfego no local. As equipes precisaram abrir uma faixa de rolamento na avenida arborizada para permitir que os carros passassem.

Em nota, a Caesb informou que suspendeu o fluxo na tubulação para fazer os reparos necessários. Em seguida, a água escoou naturalmente, sem necessidade de intervenção servidores que atuaram no local.

