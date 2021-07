Calçada de Galeno em Brazlândia será tombada como patrimônio cultural do DF

AI Ana Isabel Mansur

(crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia )

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), Bartolomeu Rodrigues, anunciou, nesta terça-feira (13/7), que a obra do artista plástico Francisco Galeno, um calçadão de pedras portuguesas, será tombada como patrimônio cultural do DF. A arte fica na orla do Lago Veredinha, em Brazlândia.

Com o tombamento, a obra será restaurada de acordo com o projeto original, de 1993. "Não era para acontecer, a obra de Galeno foi depredada. Já tomamos as providências para que sejam recuperadas, em todo o trajeto, as pedras com a obra de nosso artista", afirmou o secretário, que esteve no local na tarde desta terça-feira (13/7), acompanhado do governador em exercício do DF, Paco Britto.

O chefe da pasta informou, ainda, que o processo do tombamento foi iniciado na Subsecretaria de Patrimônio da Secec. "Para entregar à população de volta o mais rápido possível", complementou Bartolomeu.

Entenda

As pedras do calçadão que estampam a obra de Galeno começaram a ser retiradas nesta segunda-feira (12/7). A remoção faz parte da revitalização da orla promovida pela administração da cidade. A Secretaria de Cultura informou que sugeriu a suspensão imediata da retirada e teve o pedido atendido pela regional.