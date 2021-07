Galeria dos Estados recebe obras de 100 artistas grafiteiros do DF

CB Correio Braziliense

As obras ficarão expostas no viaduto da Galeria dos Estados - (crédito: Secec-DF)

Entre os dias 8 e 11 de julho, o viaduto da Galeria dos Estados (que une o Setor Comercial Sul com o Setor Bancário Sul, sob o Eixo Rodoviário de Brasília) recebeu obras de artistas selecionados para o 4º Encontro de Graffiti, iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), com apoio da Administração Regional do Plano Piloto. A obras já podem ser conferidas no local.

Em tempos de pandemia, os selecionados precisaram cumprir as normas recomendadas pelas autoridades de saúde. Além de receberem os devidos suportes de higiene, equipamentos de proteção individual e de segurança, os grafiteiros atuaram em modo de revezamento, a fim de garantir o distanciamento social. Eles também receberam alimentação e insumos para a realização das obras, agora expostas no local. Toda a ação foi dividida entre os dias 8 e 11 de julho.

No sábado (10/7), o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, e a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, foram conferir os trabalhos.“Reinaugurada, a Galeria dos Estados é um destaque no coração de Brasília. O encontro traz para a comunidade e os artistas participação e inclusão. A Galeria dos Estados recebe essas cores da alegria das expressões artísticas e Brasília se tornará a capital do grafite. Viva a arte urbana do DF!”, comemorou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, em material de divulgação.

O edital lançado pela Secec selecionou 100 artistas para realizarem intervenção de tema livre em uma área de 10 a 20 m² do novo viaduto da Galeria dos Estados. Com investimento total de R$ 150 mil, cada artista selecionado recebeu R$ 1,5 mil. Entre esses nomes, está o da artista plástica e grafiteira Iasmim Kali, de Planaltina; e o do artista urbano de Sobradinho, Alain Silva, conhecido como Oliver Onk.