CB Correio Braziliense

Confira os locais onde ficarão sem fornecimento de energia - (crédito: Copel/Divulgacao)

A Neoenergia fará serviços de manutenção na rede elétrica nesta quarta-feira (14/7), no Paranoá, Planaltina, Gama e Sobradinho. O desligamento será necessário para garantir a segurança da equipe de trabalhadores e dos moradores das quatro cidades.

O serviço de compactação de rede será feito no Paranoá, nas Quadras 1 e 2 do Condomínio Itaipu e na Quadra 362, do Del Lago, das 8h30 às 13h30.

Em Planaltina, o fornecimento de energia será suspenso das 8h40 às 14h, para a poda de árvores. Por esta razão, os moradores do núcleos rurais Caatingueiro e Ribeirão, das fazendas Brocoto, Cavalcante e Terra Branca, além do Sítio Kubanakan, Córrego do Ouro e região Água Doce, ficarão sem fornecimento de luz.

No Gama, será realizado trabalho de compactação e extensão de rede aérea, por isso será preciso desligar a energia das 8h40 às 16h30 nas chácaras Madureira, Grilo, Monteiro, São Francisco, Pôr do Sol e Dois Irmãos, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte; no Condomínio Filadélfia; na Avenida São Francisco, no Núcleo Rural Ponte Alta, e na Chácara Santa Luzia, no Núcleo Rural Ponte Alta de Cima.

A poda de árvores será feita em Sobradinho, por volta da Chácara Sansão do Campo, a partir das 8h40 e deve ser concluída às 14h30. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será ligada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Em caso de falta de energia, a população pode registrar ocorrência na Agência Virtual. Para urgências, basta ligar para o 116 e, estando fora de Brasília, para 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.