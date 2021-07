Ibaneis confirma Hélvia Paranaguá na Secretaria de Educação

SS Samara Schwingel

GDF diz que a mudança vai garantir uma retomada das aulas presenciais com mais segurança - (crédito: RENATO ALVES)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou ao Correio que Hélvia Paranaguá vai assumir a chefia da Secretaria de Educação. Ela fica no lugar de Leandro Cruz, que foi comunicado de sua saída na noite de terça-feira (13/7).

Segundo fontes do GDF, a saída de Leandro Cruz e a entrada de Hélvia foram provocadas pela necessidade de se ter à frente da pasta alguém que conheça o sistema de educação a fim de garantir um retorno às aulas presenciais sem maiores problemas. Hélvia, até então, atuava como subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais de Educação. Além disso, ela atuou na educação em gestões anteriores do GDF.

As aulas presenciais na rede pública estão marcadas para voltarem em 2 de agosto. Para isso, o GDF optou por aplicar as vacinas da Janssen, que funcionam com dose única, nos servidores que atuam nas escolas. Assim, o retorno seria mais seguro e rápido.