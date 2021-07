Itapoã recebe pela primeira vez a Operação DF Livre de Carcaças

CB Correio Braziliense

O Itapoã recebeu pela primeira vez, nesta quarta-feira (14/7), a Operação DF Livre de Carcaças. Com a ação, o DF chegou a 189 carcaças retiradas das ruas só neste ano. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP/DF), integra uma série de medidas adotadas pelo GDF para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor de dengue, zika e chikungunya. Na última semana, a Secretaria de Saúde anunciou que houve queda de 72,6% no número de casos de dengue neste ano.

O Itapoã é a 22ª região a receber a ação no Distrito Federal. “Fazemos o recolhimento do material a partir do mapeamento realizado nas regiões. Desde o início da ação, em fevereiro de 2020, já retiramos 642 carcaças das ruas”, explica o coordenador dos Conselhos de Segurança, da SSP-DF, Marcelo Batista.

A identificação dos carros é feita pelos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs). “Somado ao apoio dado pelas administrações regionais e a população, a participação dos Consegs na identificação desses materiais é essencial para a continuidade da ação”, valoriza o Batista.



O coordenador explica que é possível a população contribuir com a identificação desses materiais. Para isso, basta enviar um e-mail para o Conseg (conseg@ssp.df.gov.br) com informações que facilitem a localização dos entulhos. “Mas é importante estar atento quanto às características desse material que será informado, pois deve ter características como material abandonado, carro aberto e vidros quebrados, por exemplo. O veículo em boas condições, mas estacionado em local indevido não pode ser recolhido”, esclarece.



Para o secretário de Segurança Pública, delegado Júlio Danilo, esta é “uma operação essencial para as ações de segurança nas regiões administrativas, pois incide diretamente na sensação de segurança da população. Mas também é uma ação que está alinhada aos direcionamentos da Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle (SDCC) das ações de enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”, explica.



Todo material recolhido é levado para o depósito do 3º Distrito Rodoviário, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), em Samambaia. No local, os agentes de Vigilância Ambiental aplicam soluções (químicas) na água parada e fazem o controle vetorial.

Para a secretária executiva de Políticas Públicas, Meire Mota, a ação conjunta tem sido essencial para redução dos casos das arboviroses no DF. “A Operação DF Livre das Carcaças já mudou o cenário da saúde da nossa população pois contribuiu de forma fundamental para diminuir os casos de dengue em 2021 em quase 80%. Além disso, melhorou a segurança e qualidade de vida das pessoas nas cidades. Estamos trabalhando para aumentar e aperfeiçoar a cobertura da operação”, conclui Meire.

Demanda antiga



Para o administrador regional do Itapoã, Marcus Cotrim, a operação era uma demanda da população. “Já sentimos a diferença na cidade com a ação de hoje. Enquanto as equipes removiam os carros, a população aplaudia. Só posso agradecer a todos os e envolvido”, finaliza.

Participam da DF Livre de Carcaças as secretarias de Cidades, Executiva de Políticas Públicas e DF Legal, o Departamento de Trânsito (Detran), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da Secretaria de Saúde (SES), além da Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) e membros titulares da Sala Distrital Permanente de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo Aedes (SDCC). A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também atuam junto às demais equipes.

