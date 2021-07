Vídeo: carro quebra e noiva é levada ao cartório pela PRF

AM Ana Maria da Silva

Faltavam 30 minutos para o início da cerimônia, quando os policiais pararam ao verem o carro encostado no acostamento - (crédito: Divulgação/PRF)

Imagina ser transportada para o casamento em uma viatura policial? Parece cena de filme, mas foi o que aconteceu com a técnica de enfermagem Maria de Fátima Lima dos Reis, 31 anos, nesta quarta-feira (14/7). Com o casamento marcado para 15h, a noiva pegou carona com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o carro quebrar. O socorro aconteceu na BR 020.

Moradora de Formosa, Maria conta que seguia caminho para o cartório do Colorado, na companhia de um casal de padrinhos, quando o veículo enguiçou na altura do quilômetro 41 da rodovia, em Planaltina. Faltavam 30 minutos para o início da cerimônia quando os policiais pararam ao verem o carro encostado no acostamento. “Eu fiquei desesperada. Estava com toda aquela maquiagem, e aquele vestido de noiva quente. Mas foi um sonho, um casamento inesquecível”, define.

“Quando o carro parou, a gente já começou a se preocupar e se desesperar. Se não fosse a PRF, ela não ia conseguir casar”, garante a madrinha e irmã da noiva, Ramilla Pereira dos Reis, 24. Ela acompanhou toda a aventura de Maria no carro, junto com o também irmão e padrinho Igor Pereira dos Reis, 22.

Para Ramilla, o momento foi marcante para todos. “Para mim mesmo, foi a maior alegria do mundo. Eu estudo para passar no concurso da PRF, então foi um sonho realizado. Eu fiquei em choque quando a viatura da corporação parou. Foi surreal. Agora, Maria já tem história pra contar pros filhos, netos, bisnetos. Vai ficar marcado na história da família”, diz Ramilla.

O carro ficou aos cuidados do motorista, que aguardava o guincho chegar no local para fazer o resgate. Enquanto isso, à espera da amada, o noivo e churrasqueiro Francisco Josefh de Sousa Lima, 27, foi surpreendido com a chegada da noiva, às 14h55. “Foi uma cena que ficou marcada na vida da gente”, completa. Veja o vídeo da chegada da noiva abaixo.

“Quando o carro estragou, eu estava estacionando o carro no Cartório do Colorado. Eu fui na frente e quando estava chegando, ela me ligou e automaticamente voltei para buscá-la. Quando eu já estava chegando ela me ligou dizendo que a PRF estava chegando. Eu fiquei sem acreditar. Aí fiz o retorno e fui para o Colorado novamente. Quando cheguei, demorou uns cinco minutos e ela chegou também. Estava pensando que não ia dar tempo, porque o cartório é bem criterioso, mas deu tudo certo no final”, conta o noivo.