PM Pedro Marra

(crédito: Instagram @christinaperri/ reprodução)

Com a mudança na Lei nº 4.190, de 6 de agosto de 2008, todas as crianças nascidas com atrofia muscular espinhal (AME) nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da rede pública de saúde do DF têm o direito ao teste de triagem neonatal, na modalidade ampliada. A alteração foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (15/7).

A proposta de alteração foi feita pela deputada distrital Júlia Lucy (Novo), com base na Lei nº 6.895, assinada na quarta-feira (14/7) pelo vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito.

A norma passa a vigorar a partir desta quinta-fera. O deputado distrital Wilson Lima, à época no PR, foi o responsável pela autoria da lei, em 2008, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).