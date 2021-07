PRF prende mulher em Planaltina com maconha em mala

PM Pedro Marra

Cachorro K9 Rocky deu sinal de que havia ilícitos nas bagagens da mulher - (crédito: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quinta-feira (15/7), uma mulher de 23 anos que levava 25 kg de maconha na bagagem. Os policiais abordaram a suspeita na BR-020, em Planaltina (DF), dentro do ônibus em que ela estava rumo ao Nordeste.

Os policiais rodoviários faziam fiscalização de rotina na Unidade Operacional da cidade quando abordaram um ônibus que fazia o trajeto de São Paulo ao Rio Grande do Norte. Com ajuda de cães farejadores para verificar as malas e bolsas, o cachorro K9 Rocky deu sinal de que havia ilícitos em duas bagagens, ambas da mulher, que viajava com a filha de 2 anos.

Ela argumentou que estava desempregada e precisava do dinheiro para transportar a substância. A mulher conta que foi recrutada no Ceará a fazer o tráfico da droga em São Paulo e entregar a substância em Juazeiro (CE). A moça ainda afirmou que tem outra filha, de um mês, e que precisava do dinheiro.

Segundo a PRF, ela já havia sido presa pelo mesmo crime e portava um alvará de soltura. A mulher foi presa e encaminhada à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) para registro do flagrante.







Confira a apreensão: