VÍDEO: ex-policial dança e faz gestos obscenos em frente à sede da PMDF

PM Pedro Marra

(crédito: Sargento Wander PMDF/Divulgação)

Um suposto policial militar do Distrito Federal viralizou na internet, nesta quinta-feira (15/7), quando publicou vídeos sobre o último dia como soldado na PMDF. A saída ocorreu porque ele assumiria uma vaga em uma polícia do Canadá. Nas imagens, ele dança com o uniforme da instituição e joga o boné para o alto. Em seguida, sai do prédio do Comando-Geral sem máscara, dá tchau em direção ao edifício e faz um gesto obsceno com o dedo do meio.



Em outro trecho, o ex-militar joga novamente o boné para o alto em frente ao prédio e o vídeo aparece com uma frase em inglês que diz "Pareço feliz?". Nessa publicação, ele abriu uma enquete para os seguidores responderem a pergunta com "sim" ou "não".

Confira o vídeo:

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se posicionou em relação ao comportamento do suposto ex-soldado da corporação que publicou os vídeos comprometedores nas histórias do Instagram. Nas imagens, ele dança e faz gestos obscenos com as mãos, na direção do Quartel do Comando-Geral da instituição, no Setor Policial Sul.

Na nota, a PMDF afirma que todos os integrantes da corporação repudiaram "veementemente atos como os do vídeo amplamente veiculado nas mídias sociais". "O suposto autor do vídeo demonstra não possuir as características pessoais necessárias para fazer parte de uma instituição cuja missão precípua é servir a sociedade do Distrito Federal", diz o texto.

A corporação argumentou que a saída do PM da instituição, "mesmo que de forma desonrosa e vexatória, deve ser avaliada de forma positiva pelo cidadão, por não ter mais uma pessoa com tal desvio de personalidade trabalhando em prol da segurança pública". O texto acrescenta que manifestações como essa, atentam contra os valores da instituição e "refletem um comportamento egoísta, que visa tão somente à satisfação de interesses pessoais".

O Departamento de Controle e Correição da Polícia Militar apura a veracidade e a autoria do vídeo, para tomar as medidas cabíveis. O Correio confirmou que o então militar bloqueou a conta pessoal no Instagram e criou outra. A reportagem entrou em contato com ele e aguarda retorno.