Sol, seca e frio marcam o tempo nesta sexta-feira (16/7) no Distrito Federal

JM Jéssica Moura

(crédito: Ed Alves / CB / DA Press)

O frio dos últimos dias deu uma leve trégua aos brasilienses nesta sexta-feira (16/7): durante a madrugada, a temperatura mínima atingiu os 12ºC, e, ao longo do dia, o céu permanece claro, com poucas nuvens. Diante disso, não esquenta tanto, a máxima fica em torno de 27ºC, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Como é característica do inverno na região central, será mais um dia de secura: a umidade relativa do ar oscila de 85% a 30% no Distrito Federal. "Continua esse bloqueio atmosférico causado pela massa de ar seco que atua na região, e impede a atuação de outras frentes", explica o meteorologista Cleber Sousa.

No entanto, ele ressalta um desses sistemas atmosféricos vai conseguir chegar ao Centro-Oeste a partir da próxima segunda-feira (19/7). Um primeiro indício da aproximação da frente fria vinda do sul é justamente esse ligeiro aumento nas temperaturas, como observado nesta sexta, destaca Cleber. Depois disso, o tempo esfria de novo.

"De segunda em diante, pelo menos até quarta-feira, vamos sentir esse frio mais significativo, com vento mais gelado. Ao longo dos próximos dias, ainda aumenta a nebulosidade, mas não chega a favorecer as chuvas", ressalta o meteorologista. "Mas melhora a qualidade do ar".

Sem precipitações há um mês, não há a "lavagem" da atmosfera, e as partículas de poeira e poluição ficam suspensas no ar. Só que esse alívio dura pouco: "A massa de ar empurra a frente fria para o oceano", pontua.