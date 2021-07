Motorista de carro roubado em fuga era jovem de 17 anos

JM Jéssica Moura

Com os jovens, a polícia encontrou uma arma carregada com munições - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por volta das 22h30 dessa quinta-feira (15/7), um carro da marca Cherry foi roubado por um grupo de quatro pessoas no Guará. Armados, eles renderam a vítima e fugiram com o veículo. A Polícia Militar foi acionada para localizar o automóvel.

Os militares iniciaram a busca pela EPNB, que era a principal rota de fuga dos suspeitos. Em minutos, os policiais viram o carro, que provavelmente era o roubado, passando em alta velocidade pela via, no sentido Samambaia. Como a motorista ignorou a ordem de parada da PM, começou a perseguição na via.

Enquanto tentavam escapar da viatura policial, os suspeitos arremessaram uma arma pela janela do carro. Foi nesse momento que a jovem que dirigia o veículo perdeu o controle da direção e bateu em outros dois carros, logo abaixo do viaduto de Samambaia.

Ao abordarem o grupo, os PMs se surpreenderam ao constatar que a motorista tinha apenas 17 anos. Outros dois homens estavam no veículo. O quarto comparsa conseguiu fugir. O revólver do qual eles tentaram se desfazer foi encontrado carregado com seis munições.

Com isso, a jovem foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e os dois homens à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).