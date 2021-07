CB Correio Braziliense

A Polícia Civil estima um prejuízo de R$ 1 milhão aos traficantes do Distrito Federal - (crédito: PCDF)

Na noite desta quinta-feita (15/7), os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Setor P Norte-Ceilândia) em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam cerca de meia tonelada de maconha que vinha do Mato Grosso do Sul com destino ao Distrito Federal. O entorpecente estava sendo transportado em dois veículos que foram identificados durante a investigação policial.

A apreensão da droga e a prisão dos dois motoristas envolvidos ocorreu na rodovia próximo à cidade de Anápolis (GO) durante a operação Green Line (linha verde). Além da maconha, foram apreendidos seis quilos de haxixe (droga derivada da maconha, mais forte que a planta originária), e também os veículos utilizados pelos acusados.

Um homem, 25 anos, e outro, 28 anos foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, podendo ter aumento na pena por se tratar de atividade interestadual e de associação para fins de tráfico.

Outro envolvido na prática criminosa, apontado por quem iria receber os entorpecentes, foi identificado pelos policiais. No entanto, durante a perseguição ele conseguiu fugir para a cidade de Santa Maria. As investigações seguem para encontrar o terceiro suspeito. Estima-se um prejuízo de R$ 1 milhão aos traficantes do Distrito Federal.