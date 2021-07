Vídeo: moradores de Planaltina se impressionam com redemoinho em incêndio

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução )

Moradores da região administrativa de Planaltina se surpreenderam com um redemoinho de poeira que se estendeu em um incêndio na cidade. Nas imagens, é possível ver o fenômeno se formando em meio à poeira e se levantando. Diferentemente dos tornados, os redemoinhos ocorrem em períodos de seca. Os ventos se deslocam de baixo para cima e os danos costumam ser menores.

Também é comum em dias quentes, com baixa umidade. A temperatura do solo muito alta pode contribuir para a formação do fenômeno. O redemoinho começou em uma área de terra batida e foi se movimentando pelo terreno. Os moradores do prédio ao lado do canteiro de obras ficaram surpresos. O registro foi feito por um morador da região.

Redemoinhos não levantam pessoas e raramente danificam casas e edificações. Podem representar maior perigo quando atingem regiões de cerrado que estão em chamas e espalhar o fogo. Apesar de se dissipar em poucos minutos, é necessário ter cautela ao observar o fenômeno e se manter em uma distância segura.

