Mulher quebra o tornozelo em trilha e é resgatada por PMs na Chapada

CM Cibele Moreira

A brasiliense machucou o tornozelo durante caminhada em trilha na Chapada dos Veadeiros - (crédito: PMGO)

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada no sábado (17/7) para atender o pedido de socorro de uma brasiliense que machucou o tornozelo durante uma trilha no Parque Nacional da Chapada. Fernanda Lopes, 30 anos, estava com um grupo de amigos quando, ao pular de uma pedra para outra, desequilibrou e torceu o pé. Segundo a PMGO, ela quebrou o tornozelo e precisou ser carregada até o ponto de entrada do parque.

Dois soldados da PMGO atuaram nesta ocorrência com o apoio de trabalhadores do parque. De acordo com o relato do soldado Renan Torres da Silva, a vítima estava a 4,5 km de distância da entrada do Parque Nacional. Pelas condições do local, a equipe mobilizou o tornozelo de Fernanda e a carregou nas costa durante boa parte do caminho irregular, entre subidas e descidas na trilha.

Foram quatro horas e meia de resgate até o grupo sair da trilha em segurança e a vítima ser atendida pela equipe do Samu, que aguardava na entrada do Parque Nacional. Ela foi transportada para o hospital de Alto Paraíso para atendimento, mas precisou ser redirecionada para uma unidade de saúde de Brasília.

Renan conta que as amigas de Fernanda tentaram acionar o Corpo de Bombeiros Militar, mas foram informadas de que a corporação não atendia no município de Alto Paraíso. Elas, então, solicitaram apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também não fazia esse tipo de resgate in loco na trilha. Foi quando a Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi chamada para atender a ocorrência.

Após o susto, a brasiliense conta que o sentimento que fica é de gratidão pela equipe que a ajudou a sair da trilha. "Só tenho que agradecer a todo mundo, o soldado Pontes, o Soldado Renan, a equipe do Parque, o pessoal do Samu que me atendeu. Foi muito desesperador. A única coisa que eu pensava enquanto tentávamos pedir ajuda era que eu ia ficar lá até de noite", relata.

Fernanda conta que vai precisar realizar uma cirurgia no tornozelo direito, que quebrou. "A situação foi bem mais grave do que pensei", afirma. A moradora de Águas Claras tinha ido para a Chapada dos Veadeiros para comemorar o aniversário de uma amiga. "Fomos na sexta-feira à noite, alugamos uma casa para passarmos o final de semana. Sábado de manhã fomos para a trilha, nem cheguei a entrar na água. Só fui para quebrar o pé mesmo", comenta.