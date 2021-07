Mulher é resgatada após 2 dias presa em buraco no Parque dos Dinossauros, no DF

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher de 29 anos foi resgatada em um buraco no Parque dos Dinossauros, DF-150, região de Sobradinho, neste domingo (18/7). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), por volta das 12h20, a corporação foi acionada para realizar a busca da mulher que dizia estar presa em uma vala e perdida. Ela estava desaparecida desde sábado (17/7).

A mulher foi encontrada em um buraco de aproximadamente 2 metros de profundidade. Ela lesionou o membro inferior esquerdo, relatou dores no tórax e na cabeça — o que a impossibilitou de sair do local sozinha. Para a ocorrência, foram deslocadas quatro viaturas e 13 militares.

Os militares entraram em contato com a mulher pelo telefone celular. Ela mesma teria ligado para o socorro, mas por falta de referências e informações precisas, os bombeiros tiveram dificuldade de encontrá-la. Após três horas de buscas, ela foi localizada. Após ser retirada do buraco, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) para avaliação médica. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava consciente e orientada.