CB Correio Braziliense

(crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal fez um comunicado recentemente sobre a importância da vacinação contra o sarampo. De acordo com a pasta, os números de vacinados têm registrado uma alta em comparação com 2020. E isso contribui para a diminuição de novos casos da doença.

Segundo informações da SES, só em 2020 ocorreram 41 casos de sarampo notificados e cinco confirmados. Já em 2021, até 3 de julho foram notificados oito casos, mas nenhum foi confirmado.

O objetivo da Secretaria de Saúde do DF é vacinar 95% da população-alvo, que são crianças a partir de 1 ano de idade. No ano passado, de janeiro a dezembro, a cobertura vacinal foi de 82,5%. Em 2021, de janeiro a abril, a vacina contra sarampo alcançou 88,3% de cobertura, número maior que o do ano passado, que no mesmo período registrou 63,7%.

A Secretaria explica que manter a caderneta atualizada é a única forma de controlar as doenças imunopreveníveis. E lembra que, “ao longo da história diversas doenças dizimaram populações, doenças que hoje não ouvimos mais falar, como sarampo, difteria e a poliomielite. Mas, outras que seguem endêmicas no Brasil, como a meningite, a coqueluche, a hepatite e a tuberculose, todas essas ainda apresentam casos pelo mundo”, informa.

O vírus do sarampo

O sarampo é um vírus que pode atingir as vias respiratórias, causando diarreia e infecções no encéfalo. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, ataques (convulsões e olhar fixo), lesão cerebral e morte. Os sintomas iniciais apresentados pelo doente são: febre acompanhada de tosse persistente, irritação ocular e corrimento do nariz. É uma doença muito comum nos primeiros anos de vida da criança.

Vale ressaltar que não há nenhuma campanha de vacinação contra o sarampo programada pelo Ministério da Saúde. Contudo, a vacina que previne o sarampo, caxumba e rubéola, a chamada tríplice viral, é aplicada em todas as unidades básicas de saúde (UBSs) do Distrito Federal.

A lista com as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do DF pode ser consultada através do site InfoSaúde (info.saude.df.gov.br).