Rafael Prudente deve assinar nesta sexta lei que moderniza carreiras de saúde

JM Jéssica Moura LP Luana Patriolino

No Itapoã, o deputado distrital Rafael Prudente anunciou investimento de R$ 5 milhões para as RAs - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador em exercício do Distrito Federal, Rafael Prudente (MDB), fez uma série de visitas a administrações regionais (Ras) e a obras em andamento na capital. A primeira parada foi no Itapoã, ontem. O distrital anunciou a liberação de R$ 5 milhões para as RAs. “Estamos aproveitando esses dias para vistoriar algumas obras que são emblemáticas da cidade e para a população há muito tempo”, afirmou Prudente.

A visita ao Itapoã estava acordada com o administrador da cidade, Marcus Cotrim. Uma emenda parlamentar de R$ 100 mil foi destinada à região. Uma das reivindicações apresentadas pelos moradores foi a pavimentação da DF-330 — que liga Planaltina e Sobradinho à cidade.

O produtor rural White Vilela, 60 anos, pediu a Rafael Prudente a pavimentação da via. “Na época da chuva ficamos completamente ilhados”, relatou. A licença ambiental da estrada ainda é avaliada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

No Sol Nascente, o governador em exercício destacou obras de iluminação pública e infraestrutura. “Trouxemos a boa notícia do investimento de 500 mil reais destinados à administração regional para fazer investimento na área de administração pública para melhorar não só a infraestrutura, mas a segurança de toda a população que mora aqui”, ressaltou.

O emedebista garantiu que o dinheiro será usado para reforçar o andamento do Programa Renova DF. “Vamos centralizar recursos para as administrações mais carentes, que mais precisam, dentre elas, o Sol Nascente”, detalhou Prudente.

Para o administrador regional Claudio Ferreira, a falta de infraestrutura é o principal desafio da cidade, sobretudo a instalação de novos postes de luz. “A segurança pública não passa só pela mão da polícia. Passa, também, pela gestão da administração em questão. Principalmente, iluminação pública. Lugares escuros que, quando a iluminação chega, inibe mais a atuação dos criminosos”, apontou.

Em Ceilândia, o destaque foi para a obra do estacionamento da Feira do Produtor. “Cremos que, em 30 dias, ela será entregue à população e aos frequentadores da feira. A feira tem, aproximadamente, 50 mil metros quadrados e só de estacionamento tem cerca de 6 mil”, descreveu o administrador de Ceilândia, Fernando Fernandes.

O objetivo de Rafael Prudente é continuar visitando as regiões do DF e discutir temáticas relacionadas à saúde pública da capital. “Deveremos receber um lote de vacinas, com a ministra Flávia Arruda. Também temos despacho no gabinete para falar com o secretário de Saúde, para acompanhar de perto a vacinação”, adiantou.

Próximo passo



Como governador interino, Rafael Prudente sanciona, na manhã de hoje, a lei que moderniza a carreira de Assistência Pública da Secretaria de Saúde do DF. O impacto será para mais 10 mil servidores públicos. Na prática, a norma permitirá ao Estado reconhecer os trabalhadores com qualificação superior à do concurso prestado no passado, evitando a evasão e o deficit de profissionais.

A proposta é uma reivindicação dos servidores da rede pública de saúde do DF, articulada desde outubro de 2020 com integrantes do primeiro escalão do Palácio do Buriti. A sanção será um dos principais atos de Prudente durante os quatro dias em que estará em exercício.

Até domingo



Rafael Prudente, que é presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), assumiu o governo local na tarde da última quarta-feira, quando tomou posse no palácio do Buriti. Ele ocupa o posto até o próximo domingo. O governador Ibaneis Rocha (MDB) está de férias e o vice, Paco Brito (Avante), saiu de licença não-remunerada.

Na noite de ontem, o governador em exercício esteve no Gama. Taguatinga deve receber a visita de Prudente na manhã de hoje. “Temos uma agenda extensa para acompanhar de tudo perto tudo que está acontecendo aqui no Distrito Federal”, concluiu Prudente.