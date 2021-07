'Em momento nenhum o ministro nos desmentiu', diz secretário da Casa Civil

SS Samara Schwingel

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agencia Brasília)

O secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha reforçou, na manhã desta segunda-feira (19/7), que o Distrito Federal vai receber 250 mil doses extras de vacinas contra a covid-19. A declaração do secretário foi feita após a repercussão de uma fala do ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, em que disse que nenhuma unidade da federação foi prejudicada por receber menos doses de vacinas contra a covid-19.

“Em momento nenhum o ministro desmentiu a informação que o GDF passou. O secretário Osnei Okumoto (Saúde) fez o cálculo do déficit de vacinas que nós temos recebido. Teve a reunião tripartite em que foi aprovada a remessa de 250 mil doses para o DF pra suprir a demanda”, ressaltou Gustavo em coletiva no Palácio do Buriti.

Segundo ele, o DF já recebeu 21 mil doses desta remessa extra. “Não está vindo detalhado isso, mas, na sexta-feira (16/7), recebemos 21 mil doses dessa vacina extra”, completou.

A declaração do ministro foi feita na manhã desta segunda-feira (19/7), em frente ao Ministério da Saúde, em conversa com jornalistas. "Ninguém é prejudicado, porque essas decisões foram tomadas lá atrás, de forma pactuada, com os secretários de saúde e seus órgãos representativos, e considera o Censo de 2010, considera a demografia de cada estado e aqui do DF", disse Queiroga.

Segundo o chefe da pasta federal, os estados que chegaram a receber mais doses só receberam porque houve uma pactuação prévia. "Não é uma decisão do ministro. Foi pactuado. Aconteceu no Maranhão, no Amazonas. Desde que se pactue, a vacinação vai bem. Agora, todo esse ambiente de pandemia é um ambiente de inquietude, muitas vidas perdidas, e isso gera ansiedade. Às vezes o gestor toma uma decisão, mas isso leva a uma inquietude maior", completou.